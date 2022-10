कोहली की ‘विराट’ पारी के दम पर भारत ने आखिरी गेंद तक चले T20 वर्ल्ड कप 2022 के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। एक समय भारत ने महज 4 विकेट 31 रन पर खो दिए थे लेकिन कोहली ने एक छोर संभालते हुए हार्दिक के साथ कमाल की शतकीय साझेदारी से टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की।

कोहली ने 53 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों के दम पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही कोहली ने इतिहास रच दिया। कोहली का मेन्स T20 वर्ल्ड कप में ये छठा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड है। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए मेन्स T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

मेन्स T20 WC में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

6: विराट कोहली*

5: क्रिस गेल

5: महेला जयवर्धने

5: शेन वॉटसन

