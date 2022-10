विराट कोहली ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. गुवाहाटी में खेले गए इस मैच में कोहली ने टी20 क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे कर लिए. यह मुकाम हासिल करने वाले वह भारत के पहले बल्लेबाज हैं. कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में 19 के स्कोर पर पहुंचते ही 11000 रन पूरे कर लिए. कोहली ने अपने 354वें टी20 मुकाबले में 11000 रन पूरे किए. बाएं हाथ के पेसर वेन पार्नेल की गेंद पर छक्का लगाकर कोहली ने यह उपलब्धि हासिल की.

कोहली ने इस मैच में 28 गेंद पर 49 रन की नाबाद पारी खेली. कोहली और सूर्युकमार यादव के बीच शतकीय साझेदारी हुई. इन दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को 237 तक पहुंचाया. यादव ने भी इस मैच में अपने टी20 इंटरनैशनल करियर में 1000 रन पूरे कर लिए.

रोहित शर्मा भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. इसके बाद शिखर धवन का नंबर आता है.

Virat Kohli becomes the first Indian to get to 1⃣1⃣0⃣0⃣0⃣ T20 runs ??#TeamIndia pic.twitter.com/2LZnSkYrst

— BCCI (@BCCI) October 2, 2022