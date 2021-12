सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) वनडे, टेस्ट और टी20 तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैच जीतने वाले विश्व क्रिकेट के पहले और एकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली पहले से ही तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा का बल्लेबाजी औसत रखने वाले दुनिया के अकेले खिलाड़ी है।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 372 रनों से जीत हासिल की जो कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है।

इस जीत के साथ कोहली ने वनडे और टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट में 50 मैच जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं इस मैच में जीत के साथ टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है।

Congratulations @imVkohli. The first player with 50 international wins in each format of the game.#TeamIndia pic.twitter.com/51zC4hceku

— BCCI (@BCCI) December 6, 2021