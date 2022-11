टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली 34वां जन्मदिन मना रहे हैं. कोहली इस समय ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जहां उन्होंने टीम के साथियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है. बीसीसीआई ने कोहली के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया है.

मेलबर्न में विराट कोहली ने साथियों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया, इस दौरान टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी मौजूद थे. विराट कोहली के अलावा टीम इंडिया के मेंटल कंडीशनिंग एक्स्पर्ट पैटी उपटन का भी इस मौके पर जन्मदिन मनाया गया. कोहली और उपटन का जन्मदिन पांच नवंबर को ही आता है. कोहली और उपटन ने एक साथ केक काटा और कोहली ने सबसे पहले उपटन को केक खिलाया. उसके बाद उपटन के कोहली को केक खिलाया. टीम इंडिया के प्लेयर्स इस दौरान मस्ती के मूड में भी नजर आए.

Birthday celebrations ON in Australia ? ?

बता दें कि टीम इंडिया रविवार छह नवंबर को मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगी. सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी.

बता दें कि मेलबर्न में विराट कोहली के फैंस भी उनका जन्मदिन अपने-अपने तरीके से मना रहे हैं.

#WATCH | Australia: Fans of Indian Cricketer Virat Kohli, celebrate his 34th birthday in Melbourne pic.twitter.com/smld7P6nLZ

— ANI (@ANI) November 5, 2022