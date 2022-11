नई दिल्ली: नवंबर की पांच तारीख को विराट कोहली का जन्मदिन है. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान का यह 34वां जन्मदिन होगा. दाएं हाथ का यह बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट के बल्ले से काफी रन निकल रहे हैं.

इस बीच पाकिस्तान के पेसर शाहनवाज दहानी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कोहली को शुभकामनाएं दी हैं. दहानी ने ‘GOAT’ को बधाई भेजी हैं. दहानी ने माना है कि वह पांच नवंबर (कोहली के जन्मदिन) तक इंतजार नहीं कर सके और इसलिए उन्हें अडवांस में ही बधाई दे रहे हैं.

दहानी ने लिखा, ‘क्रिकेट को खूबसूरत बनाने वाले इस कलाकार को बधाई देने के लिए मैं 5 नवंबर तक इंतजार नहीं कर सका. हैपी बर्थडे @iamVkolhi the GOAT. अपने दिन का पूरा लुत्फ उठाओ दोस्त और दुनिया का मनोरंजन करते रहो.’

Just couldn’t wait for 5th Nov to wish the artist who made cricket the most beautiful. Happy birthday @imVkohli the #GOAT?. Enjoy your day brother & Keep entertaining the world. ❤️?. pic.twitter.com/601TfzWV3C

— Shahnawaz Dahani (@ShahnawazDahani) November 4, 2022