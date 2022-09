दुबई: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बुधवार को हांगकांग के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फॉर्म में लौटने के संकेत दिए। दुबई में खेले गए एशिया कप 2022 के मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 2 विकेट पर 192 रन बनाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम पांच विकेट पर 152 रन ही बनाए। कोहली ने न सिर्फ बल्ले से ही कमाल ही नहीं किया लेकिन इसके साथ ही रोहित शर्मा ने विराट कोहली को एक और जिम्मेदारी दी। जी, कोहली ने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया। यह हांगकांग की पारी का 17वां ओवर था।

कोहली ने मीडियम पेस गेंदबाजी की और ओवर में छह रन दिए। भारत ने इस जीत के साथ ही एशिया कप 2022 के सुपर फोर में क्वॉलिफाइ कर लिया है। भारतीय टीम अफगानिस्तान के बाद सुपर 4 में क्वॉलिफाइ करने वाली दूसरी टीम बन गई है। एशिया कप 2022 में आज ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच होगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सुपर फोर में जाएगी।

विराट कोहली ने टी20 इंटरनैशनल में 31 मार्च 2016 के बाद गेंदबाजी की है। इससे पहले उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाजी की थी। उन्होंने 15 रन दिए थे और एक विकेट लिया था। यह टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला था।

It’s right arm quick Bowler time…Virat Kohli bowling in T20I after 6 long years❤️#kingkohli#viratkholi pic.twitter.com/jPMzOhzoHW

— Abhishek Yadav (@Abhishe46224027) August 31, 2022