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IPL 2026: विराट कोहली बने 14 हजारी, तोड़ क्रिस गेल का बड़ा कीर्तिमान

विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की मदद से मंगलवार को रायपुर में खेले गए आईपीएल 2026 के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया. इस पारी में कोहली ने गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 14, 2026, 08:12 AM IST

Published On May 14, 2026, 08:12 AM IST

Last UpdatedMay 14, 2026, 08:12 AM IST

Virat Kohli Breaks Chris Gayle Record

विराट कोहली ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मुकाबले में बुधवार, 12 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को करारी शिकस्त दी. रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर पर खेले गए मैच में आरसीबी के सामने 193 रन का लक्ष्य था जिसे उसने चार विकेट खोकर पांच गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. टीम की जीत में अहम भूमिका विराट कोहली ने निभाई. इस स्टार बल्लेबाज ने आईपीएल में अपना 9वां शतक लगाते हुए आरसीबी को जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंचा दिया. बीते साल की चैंपियन टीम इस बार भी कमाल का खेल रही है और प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार हो गई है. कोहली की बात करें तो इस पारी में उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

विराट कोहली ने पूरे किए 14000 टी20 रन

विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 14000 रन पूरे कर लिए. उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 409 पारियों मे ही हासिल कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. गेल ने 423 पारियों में 14000 टी20 पूरे किए थे. कोहली दुनिया के छठे और भारत के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में 14000 रन पूरे किए हों. विराट कोहली से पहले क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर का नाम आता है.

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टी20 क्रिकेट में किसके हैं सबसे ज्यादा रन

टी20 क्रिकेट में रनों की बात करें तो कोहली के नाम अब 14027 रन हैं. क्रिस गेल के नाम 14562, पोलार्ड ने 14482, हेल्स ने 14449, वॉर्नर ने 14284 और बटलर ने 14200 रन बनाए हैं. कोहली इस फॉर्मेट में 10 सेंचुरी लगा चुके हैं जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाई गई सबसे ज्यादा सेंचुरी हैं. वैसे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी गेल ने लगाई हैं. उनके बल्ले से अभी तक 22 टी20 सेंचुरी निकली है.

कैसा रहा मैच का हाल

कोहली की पारी की बात करें तो इस महान बल्लेबाज ने 105 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 60 गेंदों पर 11 चौकों और तीन छक्कों की मदद से ये रन बनाए. उनका स्ट्राइक-रेट 175 का रहा. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन की पारी खेली. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अंगकृष रघुवंशी के 71 और रिंकू सिंह के 49 रन की मदद से 4 विकेट पर 192 रन का स्कोर बनाया.

इस हार के केकेआर के लिए प्लेऑफ के रास्ते मुश्किल कर दिए हैं. उसके 11 मैचों में 9 अंक हैं. और उसे अब हर हाल में अपने बाकी तीनों मैच जीतने होंगे. और उसके बाद भी उसे दूसरी टीमों के मैचों पर निर्भर रहना होगा.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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