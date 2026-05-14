IPL 2026: विराट कोहली बने 14 हजारी, तोड़ क्रिस गेल का बड़ा कीर्तिमान

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मुकाबले में बुधवार, 12 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को करारी शिकस्त दी. रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर पर खेले गए मैच में आरसीबी के सामने 193 रन का लक्ष्य था जिसे उसने चार विकेट खोकर पांच गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. टीम की जीत में अहम भूमिका विराट कोहली ने निभाई. इस स्टार बल्लेबाज ने आईपीएल में अपना 9वां शतक लगाते हुए आरसीबी को जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंचा दिया. बीते साल की चैंपियन टीम इस बार भी कमाल का खेल रही है और प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार हो गई है. कोहली की बात करें तो इस पारी में उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

विराट कोहली ने पूरे किए 14000 टी20 रन

विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 14000 रन पूरे कर लिए. उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 409 पारियों मे ही हासिल कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. गेल ने 423 पारियों में 14000 टी20 पूरे किए थे. कोहली दुनिया के छठे और भारत के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में 14000 रन पूरे किए हों. विराट कोहली से पहले क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर का नाम आता है.

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टी20 क्रिकेट में किसके हैं सबसे ज्यादा रन

टी20 क्रिकेट में रनों की बात करें तो कोहली के नाम अब 14027 रन हैं. क्रिस गेल के नाम 14562, पोलार्ड ने 14482, हेल्स ने 14449, वॉर्नर ने 14284 और बटलर ने 14200 रन बनाए हैं. कोहली इस फॉर्मेट में 10 सेंचुरी लगा चुके हैं जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाई गई सबसे ज्यादा सेंचुरी हैं. वैसे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी गेल ने लगाई हैं. उनके बल्ले से अभी तक 22 टी20 सेंचुरी निकली है.

कैसा रहा मैच का हाल

कोहली की पारी की बात करें तो इस महान बल्लेबाज ने 105 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 60 गेंदों पर 11 चौकों और तीन छक्कों की मदद से ये रन बनाए. उनका स्ट्राइक-रेट 175 का रहा. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन की पारी खेली. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अंगकृष रघुवंशी के 71 और रिंकू सिंह के 49 रन की मदद से 4 विकेट पर 192 रन का स्कोर बनाया.

इस हार के केकेआर के लिए प्लेऑफ के रास्ते मुश्किल कर दिए हैं. उसके 11 मैचों में 9 अंक हैं. और उसे अब हर हाल में अपने बाकी तीनों मैच जीतने होंगे. और उसके बाद भी उसे दूसरी टीमों के मैचों पर निर्भर रहना होगा.