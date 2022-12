चिटगांव: विराट कोहली ने आखिर करीब तीन साल चार महीने बाद एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया. 10 दिसंबर को चिटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने एक शानदार सेंचुरी लगाई. कोहली ने आखिर एक लंबा इंतजार खत्म किया. यह एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी 44वीं हाफ सेंचुरी रही.

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया. शिखर धवन जल्दी आउट हो गए. तब भारत का स्कोर एक विकेट पर 17 रन था. इसके बाद कोहली क्रीज पर उतरे.

विराट ने क्रीज पर सेट होने में टाइम लिया. पारी के सातवें ओवर में लिटन दास ने उन्हें एक जीवनदान दिया जब उन्होंने एक आसान सा कैच टपका दिया.

कोहली ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कमालकी पारी खेली. उन्होंने दूसरे छोर पर खेल रहे ईशान किशन का पूरा साथ दिया. किशन ने 210 रन की पारी खेली. वह भारत की ओर से वनडे इंटरनैशनल में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने. वहीं कोहली ने 91 गेंद पर 113 रन बनाए.

विराट कोहली ने आज वनडे इंटरनैशनल में अपनी 44वीं सेंचुरी पूरी की. वह वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में सचिन (49) से अब सिर्फ 5 सेंचुरी पीछे हैं.

सचिन ने अपनी 44वीं वनडे इंटरनैशनल सेंचुरी के लिए 418 पारियां खेलीं वहीं कोहली ने 256वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल कर ली.

बांग्लादेश के खिलाफ सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में भी विराट अब टॉप पर हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जिन्होंने कुल 1316 रन बनाए थे. चिटगांव में सेंचुरी के बाद विराट के नाम 25 पारियों में 1392 रन हो गए हैं. उन्होंने 25 पारियों में 73.26 के औसत से ये रन बनाए हैं.

विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. कोहली के नाम अब 15 पारियों में 807 रन हैं. यह बांग्लादेश के खिलाफ उनकी चौथी वनडे सेंचुरी थी. इस मैच से पहले बांग्लादेश के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में कप्तान रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है. रोहित के नाम 15 पारियों में 738 रन हैं.

विराट कोहली और ईशान किशन ने सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त किया. विदेशी टीम की धरती पर उन्होंने वनडे इंटरनैशनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप की.

गांगुली और तेंदुलकर ने 1998 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 252 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी. कोहली ने ईशान के साथ मिलकर 10 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ 290 रन की साझेदारी की.

