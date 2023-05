हैदराबाद: विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना चार साल का सूखा खत्म किया. चार साल बाद कोहली ने आईपीएल में सेंचुरी लगाई. गुरुवार को सीजन के 65वें मुकाबले में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार सेंचुरी लगाई. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम पर उन्होंने अपने आईपीएल करियर का छठा शतक जड़ा.

कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी की. उन्होंने 63 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली. अपनी पारी में कोहली ने 12 चौके और चार छक्के लगाए. उनकी इस पारी ने टीम को 8 विकेट से जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है.

अपनी इस शतकीय पारी के दौरान कोहली ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए. एक नजर डालते हैं कि हैदराबाद में कोहली के बल्ले से कौन-कौन से रिकॉर्ड धराशायी हुए.

विराट कोहली ने आईपीएल में बैंगलोर के अलावा किसी अन्य फ्रैंचाइजी के लिए क्रिकेट नहीं खेला है. साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही कोहली बैंगलोर के साथ हैं. कोहली ने बैंगलोर के लिए पांच सेंचुरी लगाई हैं. आईपीएल में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वह पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. साल 2016 में कोहली ने खूब धमाका किया था. उन्होंने उस सीजन में कुल चार सेंचुरी लगाई थीं. उसके बाद साल 2019 में उन्होंने एक शतक लगाया. और फिर छठी सेंचुरी उन्होंने गुरुवार को लगाई. इससे पहले क्रिस गेल ने अपने आईपीएल करियर के दौरान बैंगलोर के लिए पांच सेंचुरी लगाई थीं.

