टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली रिकॉर्डों के शहंशाह है. जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कोहली ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया. कोहली जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में एक कैच लपकते ही सबसे ज्यादा कैच लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए. टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है.

विराट कोहली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्लेबाजी में बड़ी पारी नहीं खेल सके. उन्होंने 25 गेंद में 26 रन की पारी खेली. हालांकि फील्डिंग में उन्होंने कमाल दिखाया. जिम्बाब्वे की पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार कैच लपका. भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर शॉर्ट कवर पर खड़े विराट कोहली ने दायीं ओर डाइव लगाते हुए वेस्ले मधीवीरे का शानदार कैच लिया.

Wicket in first over by Bhuvi ? catch by Kohli. pic.twitter.com/UF3EYPSuH6

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 6, 2022