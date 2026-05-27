विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में खास रिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज

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फिर एक बार 600 के पार विराट कोहली, आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में अपने 600 रन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही कोहली ने इस लीग का एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 27, 2026, 12:33 PM IST

Published On May 27, 2026, 12:33 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 12:33 PM IST

virat kohli completes 600 runs in ipl season

विराट कोहली ने एक बार फिर आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं.

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार, 26 मई को खेले गए आईपीएल 2026 के पहले क्वॉलिफायर में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हरा दिया. गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. विराट कोहली ने पारी का आगाज करते हुए 25 गेंद पर 43 रन की पारी खेली. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में रजत पाटीदार के 93 रन की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 254 रन बनाए. कोहली जेसन होल्डर का शिकार बने. हालांकि आउट होने से पहले कोहली ने कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए. इस पारी के दौरान कोहली ने आईपीएल 2026 में अपने 600 रन पूरे किए. यह लगातार चौथा सीजन है जब कोहली ने आईपीएल में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.

कोहली, इस सीजन में अपना 15वां मैच खेल रहे थे. इस मैच से पहले उन्हें सीजन में 600 रन पूरे करने के लिए 43 रन की जरूरत थी. आठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर कोहली ने यह मुकाम हासिल कर लिया.

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विराट कोहली ने कब-कब बनाए आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन

2013: 634 रन
2016: 973 रन
2023: 639 रन
2024: 741 रन
2025: 657 रन
2026*: 600 रन

साल 2023 से लेकर अभी तक कोहली ने हर सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार किया है. साल 2023 में विराट ने 14 मैचों में 639 रन बनाए थे. वहीं 2024 में 15 मैचों में उन्होंने कुल 741 और 2025 में 16 मैचों में 657 रन बनाए थे. 2025 वह पहला सीजन था जब बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता था.

इससे पहले क्रिस गेल और केएल राहुल ने लगातार तीन सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए थे. कोहली अब पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार चार सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.

बैक-टू-बैक सीजन में 600 रन बनाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ीटीममैचरनसीजन
विराट कोहलीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु146392023
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु157412024
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु15*6572025
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु15600*2026*
क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु126082011
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु157332012
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु167082013
केएल राहुलपंजाब किंग्स146702020
पंजाब किंग्स136262021
लखनऊ सुपर जायंट्स156162022
डेविड वॉर्नरसनराइजर्स हैदराबाद178482016
सनराइजर्स हैदराबाद146412017
साई सुदर्शनगुजरात टाइटंस157592025
गुजरात टाइटंस15*6382026
शुभमन गिलगुजरात टाइटंस156502025
गुजरात टाइटंस14*616*2026

कुल मिलाकर विराट कोहली ने छह बार सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं. इसके बाद केए राहुल का नंबर आता है जिन्होंने चार बाद सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.

राहुल ने तीन बार पंजाब किंग्स, 2018, 2020 और 2021 में सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए थे. वहीं साल 2022 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 600 से ज्यादा रन बनाए थे.

मौजूदा सीजन की बात करें तो राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 593 रन बनाए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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