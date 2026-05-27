विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में खास रिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में अपने 600 रन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही कोहली ने इस लीग का एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है.
Published On May 27, 2026, 12:33 PM IST
Last UpdatedMay 27, 2026, 12:33 PM IST
विराट कोहली ने एक बार फिर आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं.
नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार, 26 मई को खेले गए आईपीएल 2026 के पहले क्वॉलिफायर में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हरा दिया. गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. विराट कोहली ने पारी का आगाज करते हुए 25 गेंद पर 43 रन की पारी खेली. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में रजत पाटीदार के 93 रन की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 254 रन बनाए. कोहली जेसन होल्डर का शिकार बने. हालांकि आउट होने से पहले कोहली ने कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए. इस पारी के दौरान कोहली ने आईपीएल 2026 में अपने 600 रन पूरे किए. यह लगातार चौथा सीजन है जब कोहली ने आईपीएल में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.
कोहली, इस सीजन में अपना 15वां मैच खेल रहे थे. इस मैच से पहले उन्हें सीजन में 600 रन पूरे करने के लिए 43 रन की जरूरत थी. आठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर कोहली ने यह मुकाम हासिल कर लिया.
2013: 634 रन
2016: 973 रन
2023: 639 रन
2024: 741 रन
2025: 657 रन
2026*: 600 रन
साल 2023 से लेकर अभी तक कोहली ने हर सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार किया है. साल 2023 में विराट ने 14 मैचों में 639 रन बनाए थे. वहीं 2024 में 15 मैचों में उन्होंने कुल 741 और 2025 में 16 मैचों में 657 रन बनाए थे. 2025 वह पहला सीजन था जब बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता था.
इससे पहले क्रिस गेल और केएल राहुल ने लगातार तीन सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए थे. कोहली अब पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार चार सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|सीजन
|विराट कोहली
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|14
|639
|2023
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|15
|741
|2024
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|15*
|657
|2025
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|15
|600*
|2026*
|क्रिस गेल
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|12
|608
|2011
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|15
|733
|2012
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|16
|708
|2013
|केएल राहुल
|पंजाब किंग्स
|14
|670
|2020
|पंजाब किंग्स
|13
|626
|2021
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|15
|616
|2022
|डेविड वॉर्नर
|सनराइजर्स हैदराबाद
|17
|848
|2016
|सनराइजर्स हैदराबाद
|14
|641
|2017
|साई सुदर्शन
|गुजरात टाइटंस
|15
|759
|2025
|गुजरात टाइटंस
|15*
|638
|2026
|शुभमन गिल
|गुजरात टाइटंस
|15
|650
|2025
|गुजरात टाइटंस
|14*
|616*
|2026
कुल मिलाकर विराट कोहली ने छह बार सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं. इसके बाद केए राहुल का नंबर आता है जिन्होंने चार बाद सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.
राहुल ने तीन बार पंजाब किंग्स, 2018, 2020 और 2021 में सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए थे. वहीं साल 2022 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 600 से ज्यादा रन बनाए थे.
मौजूदा सीजन की बात करें तो राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 593 रन बनाए.