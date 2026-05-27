विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में खास रिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार, 26 मई को खेले गए आईपीएल 2026 के पहले क्वॉलिफायर में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हरा दिया. गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. विराट कोहली ने पारी का आगाज करते हुए 25 गेंद पर 43 रन की पारी खेली. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में रजत पाटीदार के 93 रन की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 254 रन बनाए. कोहली जेसन होल्डर का शिकार बने. हालांकि आउट होने से पहले कोहली ने कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए. इस पारी के दौरान कोहली ने आईपीएल 2026 में अपने 600 रन पूरे किए. यह लगातार चौथा सीजन है जब कोहली ने आईपीएल में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.

कोहली, इस सीजन में अपना 15वां मैच खेल रहे थे. इस मैच से पहले उन्हें सीजन में 600 रन पूरे करने के लिए 43 रन की जरूरत थी. आठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर कोहली ने यह मुकाम हासिल कर लिया.

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विराट कोहली ने कब-कब बनाए आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन

2013: 634 रन

2016: 973 रन

2023: 639 रन

2024: 741 रन

2025: 657 रन

2026*: 600 रन

साल 2023 से लेकर अभी तक कोहली ने हर सीजन में 600 रन का आंकड़ा पार किया है. साल 2023 में विराट ने 14 मैचों में 639 रन बनाए थे. वहीं 2024 में 15 मैचों में उन्होंने कुल 741 और 2025 में 16 मैचों में 657 रन बनाए थे. 2025 वह पहला सीजन था जब बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता था.

इससे पहले क्रिस गेल और केएल राहुल ने लगातार तीन सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए थे. कोहली अब पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार चार सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.

बैक-टू-बैक सीजन में 600 रन बनाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी टीम मैच रन सीजन विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14 639 2023 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 15 741 2024 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 15* 657 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 15 600* 2026* क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 12 608 2011 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 15 733 2012 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 708 2013 केएल राहुल पंजाब किंग्स 14 670 2020 पंजाब किंग्स 13 626 2021 लखनऊ सुपर जायंट्स 15 616 2022 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 17 848 2016 सनराइजर्स हैदराबाद 14 641 2017 साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस 15 759 2025 गुजरात टाइटंस 15* 638 2026 शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 15 650 2025 गुजरात टाइटंस 14* 616* 2026

कुल मिलाकर विराट कोहली ने छह बार सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं. इसके बाद केए राहुल का नंबर आता है जिन्होंने चार बाद सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.

राहुल ने तीन बार पंजाब किंग्स, 2018, 2020 और 2021 में सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए थे. वहीं साल 2022 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 600 से ज्यादा रन बनाए थे.

मौजूदा सीजन की बात करें तो राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 593 रन बनाए.