विराट कोहली की फॉर्म लंबे समय से भले ही खराब चल रही हो लेकिन उन पर रन न बनाने का दवाब कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसकी गवाही कोहली का एक वीडियो दे रहा है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कोहली आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए मैदान पर डांस करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले से पहले प्रैक्टिस के दौरान कोहली डांस करते हुए कैमरे में कैद हो गए। कोहली के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कोहली मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं और पानी पीते हुए अपनी कमर को चारों तरफ मटका रहे हैं। वीडियो में कोहली को ठेंगा भी दिखाते देखा जा सकता है।

Virat Kohli is a mood on the ground. pic.twitter.com/FSEmSxUOHQ

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 17, 2022