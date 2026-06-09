'... क्योंकि यह घर है', IPL की जीत के 9 दिन बाद कोहली का RCB के लिए इमोशनल मेसेज

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 को खत्म हुए 9 दिन हो गए हैं. और विराट कोहली ने अब सोशल मीडिया पर अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पोस्ट किया है. इस पोस्ट से पता चलता है कि साल 2008 से अभी तक विराट कोहली क्यों आरसीबी के साथ ही बने हुए हैं. आखिर उनके मन में बेंगलुरु की टीम के लिए क्या जगह है. 31 मई को हुए आईपीएल फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरे साल खिताब जीता. और कोहली ने एक इमोशनल मेसेज साझा किया है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हरकार ट्रॉफी अपने नाम की. कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखी. कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘इस सीजन की शुरुआत हमने विश्वास के साथ की और समापन लगातार दो खिताब के साथ. इस टीम ने हर अहसास को साथ जीया. हर उतार, हर दबाव, हर बाधा और बिना शर्त का सपोर्ट. यह सब खास नजर आता है क्योंकि… यह जगह घर है.’

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फाइनल में गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी की. उसने 8 विकेट पर 155 रन का स्कोर बनाया. उसकी टीम की ओर से सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई. रॉयल चैलेंजर्स ने इस लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल कर लिया. कोहली ने फाइनल में 42 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. अपनी पारी में कोहली ने नौ चौके और तीन छक्के लगाए. विजयी शॉट भी कोहली के बल्ले से ही निकला.

आरसीबी का यह लगातार दूसरा खिताब था. टीम ने 2025 में पहली बार खिताब जीता था. कोहली की टीम को इस बार फेवरिट माना जा रहा था. और टीम ने ट्रॉफी जीतकर इसे सही भी साबित किया.

फाइनल के बाद भी कोहली ने की थी दिल की बात

कोहली ने भी फाइनल के बाद कहा था कि इस बार उनकी टीम पर पहले से ज्यादा विश्वास और पहले से कम दबाव था. कोहली ने कहा था, ‘मैंने कुछ खिलाड़ियों से कहा था कि अब पिछले साल जैसा दबाव नहीं है. हमें पता था कि जिस तरह की क्षमता हमारे पास है, हम टेबल में टॉप पर रहे. हम सबसे ऊपर रहे इसकी कोई वजह है.’

Started the season with belief. Ended with back to back titles. 🏆

This team lived every emotion together. The highs, the pressure, the hurdles, and the unwavering support. It feels extra special because… this place is HOME! ❤️ @RCBTweets pic.twitter.com/H02HdsHCX3 — Virat Kohli (@imVkohli) June 9, 2026

कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2008 में हुए आईपीएल के पहले सीजन से एक ही फ्रैंचाइजी के लिए खेल रहे हैं. कोहली का आरसीबी से गहरा रिश्ता है. वह कह चुके हैं कि आईपीएल में किसी अन्य टीम के साथ खेलने के बारे में वह सोच भी नहीं सकते.

कोहली का यह ताजा संदेश भी उनके और फ्रैंचाइजी के बीच के मजबूत रिश्ते को दिखाता है.