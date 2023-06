ओडिशा रेल हादसे पर विराट कोहली ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखी यह बात

ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम हुए भीषण रेल हादसे में सैकड़ों लोगो की मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी इस रेल हादसे से काफी दुखी है. कोहली ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है.

विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा...ओडिशा में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ, मेरे सहानुभूति उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं.

Saddened to hear about the tragic train accident in Odisha. My thoughts and prayers go out to the families who lost their loved ones and wishing a speedy recovery to the injured.

— Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2023