चेतन शर्मा की हुई विदाई, विराट कोहली के फैंस ने सोशल मीडिया पर लिए मजे

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने शुक्रवार को टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा सहित पूरी चयन समिति को बर्खास्त कर दिया. बीसीसीआई ने चयन समिति के पद के लिए नए आवेदन मांगे हैं. वहीं चयन समिति से चेतन शर्मा की विदाई के बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली फैंस की खुशी देखी जा रही है. विराट कोहली फैंस अब चेतन शर्मा की बर्खास्तगी पर मजे ले रहे हैं. चेतन शर्मा को लगातर ट्रोल किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर कोहली के फैंस का कहना है कि जैसी करनी, वैसी भरनी. बता दें कि कोहली ने टी-20 की कप्तानी छोड़ी थी, मगर कुछ दिन बाद उन्हें वनडे और टेस्ट की कप्तानी से भी हटा दिया गया था. इस मामले पर तत्कालीन बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने कहा था कि उन्होंने कोहली से फैसले पर पुनर्विचार को कहा था, यही बात चेतन शर्मा ने भी कही थी, मगर जब कोहली सामने आए तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी और चयन समिति के बैठक से डेढ़ घंटे पहले उन्हें कप्तानी से हटाए जाने की बात कही गई.

इसे लेकर कोहली के फैंस में नाराजगी थी. अब जब कोहली फॉर्म में लौट चुके हैं, तो कोहली के फैंस अब चेतन शर्मा को टारगेंट कर रहे हैं

यह भी पढ़ें:

दिनेश कार्तिक ने कहा, ऋषभ पंत को ओपनिंग का मौका दिया जाना चाहिए

यहां देखें कोहली के फैंस के रिएक्शन:

Ganguly and Chetan Sharma gone within 12 months after creating all the mess around this man. King still stands tall ? pic.twitter.com/rRomOpP51C — Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) November 18, 2022

सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है कि बीसीसीआई ने नंबवर में कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया था, अब नवंबर में चेतन शर्मा की विदाई नवंबर में ही हो रही है.

Just a reminder : BCCI sacked Virat Kohli from ODI captaincy on 18 November And today Chetan Sharma has been sacked on the same day. King still stands Tall ? pic.twitter.com/34jDD8cdhi — Sonu viratian (@imsonuuuuu) November 18, 2022

Virat Kohli when Sourav Ganguly and Chetan Sharma both are fired pic.twitter.com/lpV7gjX9nK — Rajabets India??? (@smileandraja) November 19, 2022