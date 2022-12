टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के फैंस ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हैं. पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी किंग कोहली का जलवा कायम है. विराट कोहली का बल्ला जब बोलता है, तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी उसके कायल हो जाते हैं. कोहली ने दो दिन पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था और कोहली की इस पारी की खूब चर्चा हुई. पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसकी गूंज सुनाई दी और कोहली के फैंस ने इसकी तारीफ की, अब पाकिस्तानी फैंस ने स्टेडियम से कोहली के प्रति अपना प्यार जताया है.

मुल्तान में इस समय पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इस मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस के बीच कोहली को लेकर दीवानगी देखने को मिली. विराट कोहली के फैंस ने हाथ में पोस्टर लेकर कोहली से एशिया कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान आने की अपील की. वहीं एक दूसरे फैंस ने अपने पोस्टर में लिखा कि हम आपको अपने किंग बाबर से ज्यादा प्यार करते हैं.

Virat Kohli fans in Pakistan – The craze is huge. pic.twitter.com/THW0veDL7L

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 12, 2022