भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की फाउंडेशन अपनी पशु कल्याण परियोजना के तहत मुंबई के बाहरी हिस्से में दो ‘पशु गृह’ बनाएगी. विराट कोहली फाउंडेशन ने इसके लिए विवाल्डिस एनिमल हेल्थ और मुंबई के एनजीओ आवाज के साथ हाथ मिलाया है.

ये पशु गृह मलाड और बोईसर में बनाए जाएंगे और इनका संचालन आवाज करेगा. मलाड का पशु गृह अस्थाई पुनर्वास केंद्र होगा जहां पशुओं (छोटे पशुओं- बिल्ली और कुत्ते) को उनके उबरने तक अस्थाई रूप से भर्ती किया जा सकेगा.

To ensure health & support to stray animals, @vkfofficial has now taken its first step towards animal welfare in collaboration with Vivaldis. I want to thank my wife @AnushkaSharma for inspiring me by her passion towards animals & for being a constant advocate for animal rights. https://t.co/OWWL6z33W0

— Virat Kohli (@imVkohli) April 4, 2021