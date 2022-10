भारतीय टीम ने गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की. साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर रोहित शर्मा को बल्लेबाजी का न्योता दिया. टीम इंडिया ने इस मौके का फायदा उठाया और 20 ओवर में तीन विकेट पर 237 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारतीय पारी में केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने हाफ सेंचुरी लगाई. वहीं रोहित शर्मा ने 43 रन की पारी खेली. वहीं विराट कोहली 49 रन पर नाबाद रहे.

भारतीय पारी का जब 20वां ओवर शुरू हुआ तो कोहली 28 गेंद पर 49 रन बनाकर नाबाद थे. इस पारी में उन्होंने सात चौके और एक छक्का लगाया था. ऐसा लग रहा था कि वह अपने टी20 इंटरनैशनल करियर का 34वीं हाफ सेंचुरी लगाएंगे. कोहली इसके लिए तैयार नजर आ रहे थे. वह अच्छी लय में लग रहे थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं था.

Virat Kohli asking Dinesh Karthik to continue the carnage, selfless as always. pic.twitter.com/micZcemStd

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 2, 2022