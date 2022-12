मीरपुर में भारत और मेजबान बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम इंडिया तीसरे दिन संकट में फंस गई है। बांग्लादेश को दूसरी पारी में 231 रनों पर ढेर करने के बाद भारत टीम जब 145 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान पर उतरी तो 4 बल्लेबाज 37 रन के भीतर ही पवेलियन लौट गए।

कप्तान केएल राहुल फिर फ्लॉप रहे और 2 रन बनाकर शाकिब अल हसन का शिकार बने। इसके बाद पुजारा और गिल से उम्मीदें बंधी लेकिन दोनों 29 रन के भीतर चलते बने। अब सारा दारोमदार कोहली पर टिका था लेकिन वो भी आते ही चले गए। इस तरह महज 37 रन के भीतर टीम इंडिया ने अपने 4 बड़े बल्लेबाजों का विकेट खो दिया जिसकी बौखलाहट कोहली के चेहरे पर साफ नजर आई। यही नहीं, आउट होने के बाद वह बांग्लादेशी खिलाड़ियों से भी भिड़ गए जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मीरपुर टेस्ट का तीसरा दिन कोहली के लिए पहले सेशन से ही खराब रहा। कोहली ने पहले स्लिप में बांग्लादेशी बल्लेबाजों के 3 कैच छोड़ और जब बल्ले से रन बनाने का मौका आया तो वहां भी नाकाम रहे। उनके बल्ले से सिर्फ 1 रन निकला। कोहली को मेहदी हसन मिराज ने अपना शिकार बनाया। कोहली के आउट होते ही बांग्लादेशी खिलाड़ी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उछल-उछलकर बड़े विकेट का जश्न मनाने लगे। ये देख कोहली भड़क गए और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तरफ घूरकर देखने लगे। इसके बाद शाकिब कोहली के पास आए और कुछ बात करने लगे। हालांकि मामला गर्माता देख अंपायर बीच में आए और कोहली को पवेलियन जाने की हिदायत दी।

Virat Kohli looks unhappy after getting out.#INDvBAN #BANvsINDpic.twitter.com/9r44ZAuOGa

— Cricket Master (@Master__Cricket) December 24, 2022