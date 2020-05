भारत के सीमित ओवरों के क्रिकेट में उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) गुरुवार को 33 साल के हो गए. जन्‍मदिन के अवसर पर दोस्‍तों और फैन्‍स की तरफ से दिनभर बधाईयों का तांता लगा रहा. इसी कड़ी में टीम में उनके बॉस विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी रोहित को अपने अलग अंदाज में जन्‍मदिन की शुभकामनाएं दी.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्विटर पर लिखा, “जन्‍मदिन की शुभकामनाएं रोहित, भगवान तुम्‍हें अच्‍छा स्‍वास्‍थ्‍य दे. तुम ऐसे ही टीम के लिए शानदार पारियां खेलते रहो. सुरक्षित रहो, स्‍वस्‍थ रहो.”

Happy B’day Rohit @ImRo45. God bless you with good health and happiness and many more elegant innings. Stay safe stay healthy.

