IND vs SA- वनडे सीरीज से Virat Kohli ने नहीं मांगा है कोई ब्रेक, वह खेलेंगे: BCCI अधिकारी

Will Virat Kohli Play ODI Series Against South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ (IND vs SA ODI Series) वनडे सीरीज में भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) खेलेंगे या नहीं अभी तक इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है. बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि विराट ने वनडे सीरीज से ब्रेक का कोई औपचारिक आग्रह नहीं किया है. टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी, जो 15 जनवरी को खत्म होगी. इसके बाद 19 जनवरी से तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होगा.

उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बाएं पैर की मांसपेशियों की चोट उभरने के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद इस तरह की खबरें आ रही थीं कि कोहली अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए ब्रेक लेंगे.

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘कोहली (Virat Kohli) ने वनडे मैचों में नहीं खेलने को लेकर अब तक बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) या सचिव जय शाह (Jay Shah) को कोई औपचारिक आग्रह नहीं भेजा है. अगर बाद में कोई फैसला किया जाता है या भगवान ना करे वह चोटिल हो जाता है तो फिर अलग बात है.’

उन्होंने कहा, ‘आज की स्थिति के अनुसार वह 19, 21 और 23 जनवरी को होने वाले तीन वनडे मैचों में खेलेंगे. अधिकारी ने कहा कि जैविक रूप से सुरक्षित माहौल से जुड़ी पाबंदियों के कारण खिलाड़ियों के परिवार भी उसी चार्टर्ड विमान से यात्रा करेंगे, जिसमें खिलाड़ी और अधिकारी यात्रा करेंगे.

सूत्रों ने कहा, ‘कप्तान अपने परिवार के साथ यात्रा करेंगे. लेकिन हां, अगर टेस्ट सीरीज के बाद वह जैविक रूप से सुरक्षित माहौल की थकान महसूस करते हैं और ब्रेक चाहते हैं तो वह निश्चित तौर पर चयन समिति के अध्यक्ष और सचिव (जय शाह) को सूचित करेंगे जो चयन समिति के समंवयक हैं.’

मौजूदा अटकलों का एक कारण यह भी है कि भारत को स्वदेश लौटने पर एक बार फिर तीन हफ्तों के लिए जैविक रूप से सुरक्षित माहौल का हिस्सा बनना होगा क्योंकि श्रीलंका की टीम टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने आ रही है.

इस तरह की भी खबरें हैं कि कोहली अपनी बेटी वमिका के पहले जन्मदिन (11 जनवरी) के कारण भी ब्रेक ले सकते हैं. कोहली उस दिन अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे होंगे. कोहली जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में काम के बोझ के प्रबंधन की वकालत करते रहे हैं और उनका मानना है कि लंबे समय तक इसका हिस्सा रहना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

(इनपुट: भाषा)