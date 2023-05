विराट कोहली ने तोड़ा एक और बड़ा रिकॉर्ड, ये बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बने पहले एशियाई

IPL 2023 में भले ही विराट कोहली की टीम लीग स्टेज से बाहर हो गई हो लेकिन उनका रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है. विराट कोहली ने इस बार रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर बनाया है. दरअसल, कोहली के इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. इसके साथ ही वह इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं. यही नहीं, कोहली दुनिया के तीसरे एथलीट हैं जिसके इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं.

इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले एथलीट में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पर हैं. रोनाल्डो के 585 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह 500 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले एकमात्र एथलीट हैं. रोनाल्डो के बाद लियोनेल मेसी हैं, जिनके 461 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फुटबॉल दुनिया का सबसे मशहूर खेल है जबकि क्रिकेट केवल 10-12 देशों में खेला जाता है.

कोहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से भी एक हैं. भले ही कोहली टीम इंडिया के कप्तान नहीं हैं, लेकिन वह अभी भी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा हैं और देश में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं.

VIRAT KOHLI completes 250 Million followers on Instagram ?. The most followed Asian and 3rd most followed Athlete on Instagram. pic.twitter.com/QLChgtZQ59

— justt. Sathvi08 ( Less active) (@Sathvika08_) May 25, 2023