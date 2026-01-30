add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ फिर से एक्टिव, फैंस हुए थे परेशान

विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ फिर से एक्टिव, फैंस हुए थे परेशान

इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं, जबकि वह महज 283 लोगों को ही फॉलो करते हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 30, 2026 9:23 AM IST

Virat Kohli
Virat Kohli big record

Virat Kohli Instagram: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से वापस दिखने लगा है. गुरुवार देर रात अचानक उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद दिखने लगा था, जिससे फैंस के बीच हड़ंकप मच गया था. शुक्रवार सुबह 8.30 के बाद उनका अकाउंट फिर से वापस दिखने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली.

दरअसल 29 जनवरी 2026 की रात से विराट कोहली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट (@virat.kohli) प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा था. सर्च करने पर प्रोफाइल उपलब्ध नहीं या यूजर नोट फाउंड का जैसा मैसेज आ रहा था, जिसके बाद फैंस परेशान हो गए थे. सोशल मीडिया पर #ViratKohli, #ComeBackKohli जैसे ट्रेंड भी देखने को मिला. वहीं कई यूजर्स अनुष्का शर्मा के प्रोफाइल में जाकर इसका जवाब मांग रहे थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

शुक्रवार सुबह फिर से दिखने लगा कोहली का अकाउंट

कोहली का अकाउंट शुक्रवार को 8 से 8.30 के बीच फिर से फैंस को दिखने लगा, जिसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली. इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट किया गया है? इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी विराट कोहली या मेटा की तरफ से नहीं दी गई है. इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

TRENDING NOW

सोशल मीडिया पर लग रही थी अटकलें

विराट कोहली का अकाउंट नहीं दिखने के बाद कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है. यूजर्स सवाल पूछ रहे थे कि क्या कोहली ने खुद डीएक्टिवेट किया या फिर उनका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया. वहीं कुछ फैंस का मानना था कि ये पीआर के लिए सोची समझी योजना के तहत उठाया कदम हो सकता है या फिर मानसिक शांति के लिए विराट ने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया होगा और जल्द वापस लौट आएंगे.

कोहली के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स

विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं, जबकि कोहली खुद महज 283 लोगों को ही फॉलो करते हैं. कोहली ने इंस्टाग्राम तक उन्होंने 1044 पोस्ट शेयर किए हैं. वह इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाई भी करते हैं.

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: