विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ फिर से एक्टिव, फैंस हुए थे परेशान

Virat Kohli Instagram: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से वापस दिखने लगा है. गुरुवार देर रात अचानक उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद दिखने लगा था, जिससे फैंस के बीच हड़ंकप मच गया था. शुक्रवार सुबह 8.30 के बाद उनका अकाउंट फिर से वापस दिखने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली.

दरअसल 29 जनवरी 2026 की रात से विराट कोहली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट (@virat.kohli) प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा था. सर्च करने पर प्रोफाइल उपलब्ध नहीं या यूजर नोट फाउंड का जैसा मैसेज आ रहा था, जिसके बाद फैंस परेशान हो गए थे. सोशल मीडिया पर #ViratKohli, #ComeBackKohli जैसे ट्रेंड भी देखने को मिला. वहीं कई यूजर्स अनुष्का शर्मा के प्रोफाइल में जाकर इसका जवाब मांग रहे थे.

शुक्रवार सुबह फिर से दिखने लगा कोहली का अकाउंट

कोहली का अकाउंट शुक्रवार को 8 से 8.30 के बीच फिर से फैंस को दिखने लगा, जिसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली. इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट किया गया है? इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी विराट कोहली या मेटा की तरफ से नहीं दी गई है. इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

सोशल मीडिया पर लग रही थी अटकलें

विराट कोहली का अकाउंट नहीं दिखने के बाद कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है. यूजर्स सवाल पूछ रहे थे कि क्या कोहली ने खुद डीएक्टिवेट किया या फिर उनका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया. वहीं कुछ फैंस का मानना था कि ये पीआर के लिए सोची समझी योजना के तहत उठाया कदम हो सकता है या फिर मानसिक शांति के लिए विराट ने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया होगा और जल्द वापस लौट आएंगे.

कोहली के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स

विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं, जबकि कोहली खुद महज 283 लोगों को ही फॉलो करते हैं. कोहली ने इंस्टाग्राम तक उन्होंने 1044 पोस्ट शेयर किए हैं. वह इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाई भी करते हैं.