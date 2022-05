विराट कोहली (Virat Kohli) की खराब फॉर्म इस समय क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी चर्चा है। इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2022 में भी कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है। शुक्रवार को पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ मुकाबले में कोहली एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए। कोहली हालांकि रंग में लौटते नजर आ रहे थे लेकिन कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada) की एक गेंद पर वह आउट हो गए। उन्होंने 14 गेंद पर 20 रन बनाए।

कोहली इस तरह आउट होने के बाद बेहद निराश नजर आए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर अपनी निराशा जाहिर की। यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए बहुत अहम था। इसमें अगर टीम जीत जाती तो वह प्लेऑफ के करीब पहुंच जाती। हालांकि बेंगलोर के बल्लेबाज 210 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाए। पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला 54 रन से जीता।

Nah man. He was litteraly begging for some luck.??

Virat clearly saying: why always me pic.twitter.com/mG3x3rJ5m6

