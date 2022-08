एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरने के साथ ही भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। विराट कोहली का ये 100वां T20I मैच है। रोहित के बाद 100 T20I मैच खेलने वाले कोहली महज दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। यही नहीं, कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर और पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

रॉस टेलर फरवरी 2020 में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज्यादा मैच खेलने की शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। बता दें, विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक 102 टेस्ट, 262 वनडे और 100 T20I मैच खेले हैं।

विराट कोहली के नाम अभी तक 99 T20I मैच में 50.12 के औसत और 137.66 के स्ट्राइक रेट से 3308 रन दर्ज हैं जिसमें 30 अर्धशतक शामिल हैं। विराट का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 94 रन है।

टीम इंडिया के साथी खिलाड़ियों ने कोहली को 100वें T20I मैच खेलने के खास मौके पर बधाई दी जिसका वीडियो BCCI ने ट्विटर पर शेयर किया है।

Wishes galore for @imVkohli ahead of his 100th T20I for #TeamIndia.

Listen in to what the team members have to say on his milestone game.#AsiaCup2022 #INDvPAK pic.twitter.com/uWloBWzBxI

— BCCI (@BCCI) August 28, 2022