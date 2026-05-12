कोहली आलोचना को लेकर बहुत सेंसेटिव हैं', मांजरेकर ने यह क्या कह दिया

IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Virat Kohli is very sensitive towards Criticism says Former India batter Sanjay Manjrekar

Sanjay Manjrekar on Virat Kohli: 'कोहली आलोचना को लेकर बहुत सेंसेटिव हैं, लेकिन...', संजय मांजरेकर का बड़ा बयान

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर का मानना है कि विराट कोहली आलोचना के प्रति बहुत सेंसेटिव हैं उन्होंने कहा कि कोहली को सब पता होता है कि मैदान के बाहर किस क्रिकेट पंडित ने उनके बारे में क्या कहा है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 12, 2026, 04:26 PM IST

Published On May 12, 2026, 04:26 PM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 04:26 PM IST

Virat Kohli Sanjay Manjrekar

विराट कोहली के बारे में संजय मांजरेकर ने बड़ी बात कही है.

नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने विराट कोहली पर बड़ा कॉमेंट किया है. उन्होंने कहा है कि विराट कोहली क्रिकेट पण्डितों द्वारा अपने बारे में कहा और लिखा गया सभी कुछ सुनते और पढ़ते हैं. हालांकि विराट कोहली कई बार ऐसा कह चुके हैं कि वह मैदान के बाहर से आ रहीं आवाजों को नहीं सुनते. उन्होंने कहा कि इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं. हालांकि मांजरेकर की राय कुछ अलग है. मांजरेकर ने कहा कि ऐसा भी वक्त होता था जब उन्होंने कोहली के बारे में कुछ नकारात्मक कहा होता था तो वह टॉस के वक्त उनके साथ ‘ठंडा’ व्यवहार करते थे.

मांजरेकर अकसर अपनी बातें काफी खुलकर कहते रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोहली आलोचनाओं को लेकर काफी संवेदनशील हैं. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोहली अपने बारे में कुछ नकारात्मक सुनते हैं तो वह इसका जवाब शतक के साथ देते हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

स्पोर्टस्टार के पॉडकास्ट इनसाइड एज में उन्होंने कहा, ‘जहां तक प्राइवेट रहने की बात है तो यह उनके लिए बहुत अहमियत रखता है. लेकिन वह ऐसे हैं जो आलोचनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील हैं. हां, मुझे लगता है कि उन्हें सब पता होता है कि उनके बारे में क्या कहा गया है क्योंकि मेरा उनके साथ कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर एक निजी अनुभव रहा है. और एक दिन अचानक वह टॉस या कहीं भी मेरे साथ बहुत ठंडा व्यवहार करते हैं, तो फिर मैं सोचता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया होगा जो मैंने उनके बारे मं कहा होगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘तो, वह उन लोगों में सबसे पहले होंगे जो यह कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वह बहुत संवदेनशील भी है. लेकिन, यह शायद एक अच्छी चीज है क्योंकि अगर वह अपने बारे में कुछ आलोचना या बुरा सुनते हैं तो इससे उन्हें जोश आ जाता है और वह मैदान पर उतरकर एक बड़ा शतक लगाते हैं.’

कोहली की बात करें तो उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी लेकिन हाल ही में उन्होंने लगातार दो मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल पाए.

विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से भले ही संन्यास ले चुके हों लेकिन एक कप्तान के तौर पर इस फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और मांजरेकर भी इसे मानते हैं.

कोहली ने बीते साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा था. कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन बनाए. वह 10 हजार रन के जादुई आंकड़े से दूर रह गए.

मांजरेकर ने कहा, ‘उनकी कप्तानी के बारे में मुझे एक बात सबसे ज्यादा पसंद थी. जब उन्हें पता होता था कि इस पिच पर वह अपने पास मौजूद गेंदबाजी आक्रमण से विकेट नहीं हासिल कर सकते. वह तब भी यह पक्का करते थे कि मैदान पर जोश बना रहे. और वह टीम को यकीन दिलाते थे कि चीजें होंगी. और मुझे लगता है कि यह उनकी बहुत बड़ी ताकत थी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं हमेशा से यह मानता हूं कि टीम कप्तान का आईना होती है. विराट कोहली की कप्तानी में हर खिलाड़ी को विराट कोहली जैसा होना पड़ता था. अगर कोई मैदान पर उतरकर जोश में हल्का सा कम दिखा, वह अगला मैच नहीं खेलेगा. तो हर किसी को विराट कोहली की आक्रमकता पर प्रतिक्रिया देनी होगी.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

क्या लगातार 4 हार के बाद होगा PBKS में बदलाव, कोच ने बताई सारी बात

क्या लगातार 4 हार के बाद होगा PBKS में बदलाव, कोच ने बताई सारी बात
जीत के बाद भी Axar के कटे पैसे, इस गलती के कारण लग गया तगड़ा जुर्माना

जीत के बाद भी Axar के कटे पैसे, इस गलती के कारण लग गया तगड़ा जुर्माना
IPL 2027 में बदल जाएंगे 4 कप्तान, हर्ष गोयनका और ललित मोदी में 'एक्स-वॉर'

IPL 2027 में बदल जाएंगे 4 कप्तान, हर्ष गोयनका और ललित मोदी में 'एक्स-वॉर'
'मैं कप्तान और कोच के लिए खेलता हूं..', संजू ने अपनी बात से जीता सबका दिल

'मैं कप्तान और कोच के लिए खेलता हूं..', संजू ने अपनी बात से जीता सबका दिल

Latest News

virat-kohli-sanjay-manjrekar-2

कोहली आलोचना को लेकर बहुत सेंसेटिव हैं', मांजरेकर ने यह क्या कह दिया
pakistan-23

टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले कौन हैं सबसे बूढ़े गेंदबाज? पाकिस्तानी गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड
pbks-team-4

क्या लगातार 4 हार के बाद होगा PBKS में बदलाव, कोच ने बताई सारी बात
axar-17

जीत के बाद भी Axar के कटे पैसे, इस गलती के कारण लग गया तगड़ा जुर्माना
harsh-lalit-modi

IPL 2027 में बदल जाएंगे 4 कप्तान, हर्ष गोयनका और ललित मोदी में 'एक्स-वॉर'
%e0%a5%87%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%b0%e0%a4%b9

'मैं कप्तान और कोच के लिए खेलता हूं..', संजू ने अपनी बात से जीता सबका दिल

Editor's Pick

IPL 2026: No Big Changes Will be Done in Punjab Kings Says Spin Bowling Coach Sairaj Bahutule

क्या लगातार 4 हार के बाद होगा PBKS में बदलाव, कोच ने बताई सारी बात
IPL 2026 Harsh Goenka says 4 Teams will change their captain in next season, Lalit Modi Reacts

IPL 2027 में बदल जाएंगे 4 कप्तान, हर्ष गोयनका और ललित मोदी में 'एक्स-वॉर'
ipl 2026 Ravichandran Ashwin backs This Star Bowler from RCB For Comeback in Indian Team

क्या अश्विन की बात सुनेगा BCCI? इस गेंदबाज के लिए कर रहा है 'फील्डिंग'
IPL 2026 Playoffs Scenario for all eight teams as Mumbai Indians and LSG eliminated

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

5 Reasons Why Mumbai Indians did not make into IPL 2026 Playoffs

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द
Virat Kohli and Bhuvneshwar Kumar Bonding photos goes viral on social media

Virat Kohli में Bhuvneshwar पर लुटाया प्यार, खास तस्वीर ने जीता सभी फैंस का दिल