कोहली आलोचना को लेकर बहुत सेंसेटिव हैं', मांजरेकर ने यह क्या कह दिया

नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने विराट कोहली पर बड़ा कॉमेंट किया है. उन्होंने कहा है कि विराट कोहली क्रिकेट पण्डितों द्वारा अपने बारे में कहा और लिखा गया सभी कुछ सुनते और पढ़ते हैं. हालांकि विराट कोहली कई बार ऐसा कह चुके हैं कि वह मैदान के बाहर से आ रहीं आवाजों को नहीं सुनते. उन्होंने कहा कि इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं. हालांकि मांजरेकर की राय कुछ अलग है. मांजरेकर ने कहा कि ऐसा भी वक्त होता था जब उन्होंने कोहली के बारे में कुछ नकारात्मक कहा होता था तो वह टॉस के वक्त उनके साथ ‘ठंडा’ व्यवहार करते थे.

मांजरेकर अकसर अपनी बातें काफी खुलकर कहते रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोहली आलोचनाओं को लेकर काफी संवेदनशील हैं. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोहली अपने बारे में कुछ नकारात्मक सुनते हैं तो वह इसका जवाब शतक के साथ देते हैं.

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स्पोर्टस्टार के पॉडकास्ट इनसाइड एज में उन्होंने कहा, ‘जहां तक प्राइवेट रहने की बात है तो यह उनके लिए बहुत अहमियत रखता है. लेकिन वह ऐसे हैं जो आलोचनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील हैं. हां, मुझे लगता है कि उन्हें सब पता होता है कि उनके बारे में क्या कहा गया है क्योंकि मेरा उनके साथ कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर एक निजी अनुभव रहा है. और एक दिन अचानक वह टॉस या कहीं भी मेरे साथ बहुत ठंडा व्यवहार करते हैं, तो फिर मैं सोचता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया होगा जो मैंने उनके बारे मं कहा होगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘तो, वह उन लोगों में सबसे पहले होंगे जो यह कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वह बहुत संवदेनशील भी है. लेकिन, यह शायद एक अच्छी चीज है क्योंकि अगर वह अपने बारे में कुछ आलोचना या बुरा सुनते हैं तो इससे उन्हें जोश आ जाता है और वह मैदान पर उतरकर एक बड़ा शतक लगाते हैं.’

कोहली की बात करें तो उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी लेकिन हाल ही में उन्होंने लगातार दो मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल पाए.

विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से भले ही संन्यास ले चुके हों लेकिन एक कप्तान के तौर पर इस फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और मांजरेकर भी इसे मानते हैं.

कोहली ने बीते साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा था. कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन बनाए. वह 10 हजार रन के जादुई आंकड़े से दूर रह गए.

मांजरेकर ने कहा, ‘उनकी कप्तानी के बारे में मुझे एक बात सबसे ज्यादा पसंद थी. जब उन्हें पता होता था कि इस पिच पर वह अपने पास मौजूद गेंदबाजी आक्रमण से विकेट नहीं हासिल कर सकते. वह तब भी यह पक्का करते थे कि मैदान पर जोश बना रहे. और वह टीम को यकीन दिलाते थे कि चीजें होंगी. और मुझे लगता है कि यह उनकी बहुत बड़ी ताकत थी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं हमेशा से यह मानता हूं कि टीम कप्तान का आईना होती है. विराट कोहली की कप्तानी में हर खिलाड़ी को विराट कोहली जैसा होना पड़ता था. अगर कोई मैदान पर उतरकर जोश में हल्का सा कम दिखा, वह अगला मैच नहीं खेलेगा. तो हर किसी को विराट कोहली की आक्रमकता पर प्रतिक्रिया देनी होगी.’