IPL 2023: बैंगलोर में विराट का फैंस ने किया जोरदार स्वागत, कोहली का नया टैटू भी हो रहा वायरल

आरसीबी ने कोहली की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा...इंतजार खत्म हुआ, विराट कोहली बेंगलुरु में हैं. हैप्पी होमकमिंग किंग. वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद फैंस ने विराट कोहली के नए टैटू को नोटिस किया और देखते ही देखते कोहली का टैटू सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना गया.

The roar for King Kohli in Chinnaswamy.