चटगांव: विराट कोहली की टेस्ट फॉर्म अब भी नहीं लौटी है. बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट के पहले ही दिन वह सिर्फ एक ही रन बनाकर आउट हो गए. कोहली ने सीमित ओवरों के फॉर्मेट में लय हासिल कर ली है. और फैंस को उम्मीद थी कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भी उसी फॉर्म को जारी रखेंगे लेकिन बुधवार को चटगांव में यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी.

टीम इंडिया के इस पूर्व कप्तान को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ हालिया वक्त में परेशान होते देखा गया है और बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ.

बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम की गेंद पर कोहली चकमा खा गए. यह गेंद विकेट के लाइन में टप्पा खाने के बाद तेजी से टर्न हुई. कोहली गेंद को खेलने बैकफुट पर गए. उन्होंने पीछे जाकर गेंद को मिड-विकेट पर खेलना चाहा. लेकिन वह चूक गए. गेंद उनके पिछले पैड से टकराई.

Everything is temporary but Virat Kohli getting OUT & giving epic reaction is Permanent.?#ViratKohli #INDvsBANpic.twitter.com/AELtajjuCz

— Aryan (@IIaryanII) December 14, 2022