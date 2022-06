भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और लेस्टर में लेस्टरशायर क्लब के साथ अभ्यास मैच खेल रही है। इस मैच में तीसरे दिन पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शानदार अंदाज में अर्धशतक जड़ दिया। कोहली ने 69 गेंदों में नवदीप सैनी को चौका जड़ते हुए अपना पचासा पूरा किया। कोहली ने अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान लेस्टरशायर की ओर से खेल रहे जसप्रीत बुमराह को अपर कट के जरिए शानदार छक्का भी जड़ा।

50 for Virat Kohli ? ? pic.twitter.com/N81KeZSvOs

इससे पहले कोहली ने अभ्यास मैच की पहली पारी में 33 रनों की पारी खेली थी। लेस्टरशायर के खिलाफ अभ्यास मैच की पहली पारी में टीम इंडिया ने 8 विकेट खोकर 246 रन बनाए थे, जिसमें केएस भरत ने नाबाद 70 रनों का योगदान दिया था। इसके जवाब में लेस्टरशायर की टीम पहली पारी में 244 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। वहीं, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को 2-2 सफलता मिली। वहीं, लेस्टरशायर पहली पारी में सिर्फ 244 रन ही बना सकी।

बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से बर्मिंघम में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना हैं। ये टेस्ट मैच पिछले साल खेला जाना था लेकिन कोरोना के चलते इस मुकाबले को स्थगित करना पड़ा।

Fantastic upper cut six from Virat Kohli against Bhumrah ??#ViratKohli pic.twitter.com/wYgWDFtQjP

