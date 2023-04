स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 का आगाज शानदार तरीके से किया है. उन्होंने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के पहले मैच में धमाकेदार हाफ सेंचुरी लगाई. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने कई कमाल के शॉट खेले.

बेंगलौर टीम के सामने 172 रन का लक्ष्य था. कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने आक्रामक शुरुआत की. और कोहली ने उनका साथ दिया. दोनों एक-दूसरे के साथ-साथ चल रहे थे.

हालांकि विराट कोहली ने मुंबई के पेसर जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर जो दो छक्के लगाए वे चर्चा का विषय बन गए हैं. पहला छ्क्का पारी के चौथे ओवर में आया. आर्चर की यह गेंद लेग कटर थी. इस गेंद की रफ्तार थोड़ी कम थी. ऑफ स्टंप से बाहर. कोहली आगे निकले और उन्होंने इस पर सपाट शॉट खेला. गेंद हवा में ज्यादा ऊंची नहीं गई लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री तक जरूर गई. इससे पहले विराट कोहली ने इसी ओवर में एक चौका लगाया.

पारी के 14वें ओवर में आर्चर ने कोहली को तेज रफ्तार से परखना चाहा. गेंद तेज थी और कोहली के शरीर की ओर दागी हुई. कोहली ने शुक्रिया कहते हुए गेंद को आसानी से डीप स्क्वेअर लेग की दिशा में पुल कर दिया. छह रन के लिए.

विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी की. मुंबई के युवा पेसर अरशद खान ने इस साझेदारी को तोड़ा. बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने डुप्लेसिस को 43 गेंद पर 73 के स्कोर पर आउट किया.

??????????! ?

That one lands straight into the stands ??

Follow the match ▶️ https://t.co/ws391sGhme#TATAIPL | #RCBvMI pic.twitter.com/BksCCnbube

— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2023