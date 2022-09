नागपुर- विराट कोहली ने एशिया कप 2022 में अपने पुराने रंग में लौटने के संकेत दिए थे. यहां उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी भी लगाई थी. यह टी20 फॉर्मेट में कोहली की पहली सेंचुरी थी. इसके बाद भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 इंटरनैशनल में भी उनकी लय जारी रहेगी. लेकिन मंगलवार को मोहाली में खेले गए मुकाबले में कोहली कुछ खास नहीं कर पाए. भारतीय कप्तान ने सात गेंद पर सिर्फ दो रन बनाए. हालांकि मैदान पर कोहली के खेल का असर, मैदान के बाहर के उनके प्रदर्शन पर नजर नहीं आया. कोहली ने हाल ही में टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के जज अशनीर ग्रोवर से मुलाकात की. भारतपे के पूर्व सीईओ ने खुद ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की.

ग्रोवर ने इस तस्वीर के साथ एक मजेदार कैप्शन भी शेयर किया. उन्होंने लिखा- ”बेन स्टोक्स’ के लिए समान पैशन रखने वाले दिल्ली के दो लड़के आपस में क्या बात कर सकते हैं? नागपुर में मैच के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं विराट कोहली.’

What could the Delhi boys with a common passion for ‘Ben Stokes’ be discussing ? All the best @imVkohli for the match in Nagpur !! pic.twitter.com/6ZZ5OUrbdq

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) September 21, 2022