DC vs RCB: बचपन के कोच को देखते ही दौड़ पड़े कोहली, फिर किया कुछ ऐसा; VIDEO वायरल

विराट कोहली ने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज इसी अरुण जेटली मैदान से किया था. इससे पहले उन्होंने अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा की क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की बारीकियां सीखीं. विराट को वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनाने में बचपन के कोच का बड़ा योगदान है. यही वजह है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर अपने पहले कोच को काफी मानते हैं. कोहली ने जब इटली में शादी रचाई थी तो उस शादी में भी कोच राजकुमार शर्मा ने शिरकत की थी. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोच कोहली के दिल के कितने करीब हैं.

प्लेइंग इलेवन

दिल्ली कैपिटल्स: डेविड वॉर्नर (कप्तान), फ़िल सॉल्ट, मिचेल मार्श, राइली रुसो, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, अमन ख़ान, कुलदीप यादव, इशांत शर्मा, मुकेश कुमार, खलील अहमद.

इंपैक्ट प्लेयर विकल्प : चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, अभिषेक पोरेल, प्रवीण दुबे.

