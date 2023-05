IPL 2023: मुंबई के खिलाफ मैच से पहले सचिन- कोहली की हुई मुलाकात, तस्वीरें और वीडियो वायरल

आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर और वीडियो को शेयर किया है. इस तस्वीर में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के दोनों कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं. सचिन और कोहली इस तस्वीर हंसते नजर आ रहे हैं.

Some visual treat like none other to make your Monday evening better! ?

When Virat Kohli met Sachin Tendulkar at the Wankhede today. ❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 pic.twitter.com/evswuCgQZD

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 8, 2023