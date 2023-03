Ind vs Aus: कोहली को रोकने के लिए स्टीव स्मिथ ने चली बड़ी चाल, दोहरा शतक बनाने से ऐसे रोका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में विराट कोहली की शतकीय पारी से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 91 रन की लीड हासिल की. हालांकि एक समय ऐसा भी था, जब विराट कोहली आसानी से दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, मगर इसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक ऐसी चाल चली कि कोहली आउट हो गए और वह दोहरा शतक बनाने से भी चूक गए.

बता दें कि विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच 162 रन की साझेदारी हुई. अक्षर पटेल के आउट होने के बाद रविचंद्रन अश्विन भी जल्दी आउट हो गए. भारत के दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के बाद स्टीव स्मिथ ने कोहली के लिए खास प्लानिंग की. स्मिथ को इस बात का अंदाजा था कि विराट कोहली अब सिंगल और डबल की जगह चौके-छक्के से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे, इसलिए स्मिथ ने कोहली को बाउंड्री लगाने से रोकने के लिए अपने सभी फील्डरों को सीमा रेखा पर खड़ा कर दिया. स्मिथ को इसका फायदा हुआ, पहले उमेश यादव रन आउट हो गए, उसके बाद कोहली भी लंबा शॉट लगाने के चक्कर में लाबुशेन को अपना कैच दे बैठे. कोहली ने 186 रन की पारी खेली.

" World's " The Best Captain's field set-up for the best batsman! #SteveSmith #kohli #BGT2023 pic.twitter.com/F2vBnXaMg9