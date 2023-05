कोहली समेत टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने WTC फाइनल के लिए शुरू की तैयारी, देखें PHOTOS

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2023 के फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड में जुटना शुरू हो गए हैं. पहले बैच में शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव और अक्षर पटेल UK पहुंचे थे और अब बाद विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन और जयदेव उनादकट भी यहां पहुंच चुके हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है. BCCI ने ट्विटर पर ये जानकारी फैंस के साथ शेयर की.

BCCI ने लिखा, "टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अरुंडेल कैसल क्रिकेट क्लब में WTC फाइनल के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है." टीम इंडिया के खिलाड़ी एडिडास की नई ट्रेनिंग किट में नजर आ रहे हैं जो दिखने में काफी कूल लग रही है.

#TeamIndia members begin their preparations for the #WTC23 at Arundel Castle Cricket Club. pic.twitter.com/2kvGyjWNF7

— BCCI (@BCCI) May 29, 2023