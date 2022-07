मैनचेस्टर: भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और निर्णायक वनडे इंटरनैशनल में पांच विकेट से हरा दिया। रविवार करो मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने ऋषभ पंत की वनडे इंटरनैशनल में पहली सेंचुरी और हार्दिक पंड्या के दमदार ऑलराउंड खेल की मदद से 260 रन का लक्ष्य 47 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। हार्दिक ने 71 रन बनाने के साथ-साथ चार विकेट भी हासिल किए।

भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर खराब रही थी। रीस टॉपली ने भारतीय टॉप ऑर्डर को काफी परेशान किया था। एक समय पर टीम इंडिया का स्कोर चार विकेट पर 74 रन था। इसके बाद पंड्या और पंत ने पांचवें विकेट के लिए 133 रन जोड़कर टीम को पटरी पर लाने का काम किया।

इस बीच, भारत की जीत के बाद विराट कोहली और पूर्व कोच रवि शास्त्री साथ वक्त बिताते नजर आए। कोहली ने शास्त्री को शैम्पेन की बोतल तोहफे में देनी चाही। शास्त्री और कोहली का रिश्ता काफी अच्छा रहा है। कोहली की कप्तानी और शास्त्री की कोचिंग में भारतीय टीम ने कई बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए। कोहली ने तीसरे वनडे के बात अपने इस पूर्व कप्तान को तोहफे में शैम्पेन की बोतल देनी चाही लेकिन शास्त्री ने इस स्वीकार नहीं किया।

Virat Kohli offering Ravi Shastri the champagne bottle after the win. pic.twitter.com/vchQCOH8Zv

विराट आजकल अपनी खराब फॉर्म के चलते चर्चा में हैं। कई जानकार टीम में उनकी जगह को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। कोहली लगातार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं और इससे सवाल और गहरा होता जा रहा है।

इसके साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ऋषभ पंत आगे बढ़कर रवि शास्त्री के गले मिल रहे हैं। भारतीय टीम की कोचिंग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शास्त्री अब ब्रॉडकास्टर की अपनी पुरानी भूमिका में आ गए हैं।

Already Pant given him one?https://t.co/SZBNMOOjXX

— Jophin J (@j_jophin) July 17, 2022