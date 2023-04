IPL 2023: शार्दुल ठाकुर के सामने पस्त हुई आरसीबी, विराट कोहली का पुराना ट्वीट हो रहा है वायरल

आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपने दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. कोलकाता की टीम ने बैंगलोर को 81 रन से हराया. कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए इस मैच में शार्दुल ठाकुर ने विस्फोटक पारी खेली. शार्दुल ठाकुर ने 29 गेंद में 68 रन बनाए. शार्दुल ठाकुर की इस पारी की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं शार्दुल की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वह शार्दुल ठाकुर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

विराट कोहली ने साल 2019 में यह ट्वीट किया था, शार्दुल ठाकुर के लिए 2019 में मराठी में ट्वीट करते हु्ए कोहली ने लिखा था, जिसमें लिखा था- 'तुला मानला रे ठाकुर'. इस ट्वीट का मतलब था- तुझे मार गए ठाकुर.

Nothing much. Just an old VK tweet.

