विराट कोहली ने रचा नया कीर्तिमान, धोनी-रोहित का बड़ा रिकॉर्ड किया ध्वस्त

Virat Kohli IPL Record : आईपीएल 2026 के 57वें मैच में विराट कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से भी आगे निकल गए हैं.
Published On May 13, 2026, 11:23 PM IST
Last UpdatedMay 13, 2026, 11:23 PM IST
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. ये रिकॉर्ड विराट ने केकेआर के खिलाफ खेले जा रहे मैच में हासिल की है. इस मैच से पहले तक महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली 278 मैच के साथ बराबरी पर खड़े थे.
एमएस धोनी ने साल 2008 से लेकर 2025 तक सीएसके और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए 278 खेले थे. इस सीजन अबतक तक वो एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. वहीं रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के लिए 278 मुकाबले खेल चुके हैं.
विराट कोहली के लिए ये रिकॉर्ड इसलिए और खास हो गया है. क्योंकि उन्होंने अपने सभी 279 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले हैं. वो आईपीएल के इतिहास में एक ही टीम के लिए 19 सीजन खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. वहीं महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर आते हैं. जबकि विदेशी खिलाड़ी के तौर पर सबसे ऊपर नाम सुनील नरेन का आता है.जिन्होंने केकेआर के लिए 199 मैच खेले हैं.
आईपीएल 2026 में एमएस धोनी चोटिल होने की वजह से एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. वही रोहित शर्मा भी हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण 5 मैचों में बाहर बैठे. जिसकी वजह से विराट कोहली इन दोनों खिलाड़ियों से आगे निकल गए. हालांकि पंजाब किंग्स क खिलाफ मैच में अगर रोहित खेलते हैं. तो वो फिर से विराट कोहली के बराबर आ जाएंगे.
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
279 – विराट कोहली
278 – रोहित शर्मा
278 – एमएस धोनी
265 – रवीन्द्र जडेजा
257 – दिनेश कार्तिक
आईपीएल के इतिहास में अबतक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 283 मैच खेल चुकी है. जिसमें से सिर्फ 4 मुकाबले में विराट कोहली आरसीबी के प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. आईपीएल के पहले सीजन में कोहली 1 मैच नहीं खेल पाए थे. जिसके बाद साल 2017 में चोटिल होने की वजह से विराट 3 मैच में खेलते हुए नहीं दिखे थे.
विराट कोहली का आईपीएल करियर काफी कमाल का रहा है. वो केकेआर के खिलाफ खेले गए मुकाबले से पहले तक 9040 रन बना चुके हैं. जिसमें 66 अर्धशतक और 8 शतक शामिल है.