अनुष्का शर्मा का जन्मदिन, विराट कोहली ने लिखा प्यारा सा इमोशनल मेसेज

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की गिनती सबसे शानदार कपल में होती है. अनुष्का और विराट की जोड़ी को उनके फैंस खूब पसंद करते हैं. दोनों सोशल मीडिया के जरिए भी अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं. सोमवार को विराट कोहली ने अपनी ऐक्ट्रेस वाइफ को जन्मदिन की बधाई दी. आज 1 मई को अनुष्का अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं. विराट ने इस मौके पर अनुष्का के लिए एक प्यारा सा मेसेज भी पोस्ट किया.

अनुष्का, अकसर स्टेडियम में विराट कोहली के मैच देखने पहुंचती हैं. आईपीएल में भी अनुष्का स्टैंड से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस सुपरस्टार का हौसला बढ़ाते हुए नजर आती हैं. विराट ने इस मौके पर टि्वटर पर अनुष्का की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही एक मेसेज भी लिखा है. अनुष्का की इन तस्वीरों को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

विराट ने इनके साथ कैप्शन दिया- 'अच्छे बुरे वक्त और तुम्हारे क्यूट से पागलपन- सबके बीच तुम्हें बहुत सा प्यार. मेरी सब कुछ तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई @anushkasharma (sic)'

हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दोनों पंजाबी गानों पर डांस कर रहे थे. इस वीडियो पर अनुष्का ने कैप्शन दिया था- डांस पर चांस.'

Love you through thick, thin and all your cute madness ♾️. Happy birthday my everything ❤️❤️❤️ @AnushkaSharma pic.twitter.com/AQRMkfxrUg

— Virat Kohli (@imVkohli) May 1, 2023