Virat Kohli की आईपीएल 2023 के लिए मेगा प्रैक्टिस, 'GOAT हो रहा है तैयार'

विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए जमकर तैयारियां कर रहे हैं. गुरुवार को आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत से पहले कोहली ने जमकर नेट्स में पसीना बहाया. आईपीएल 2023 की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. आज पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पहला मैच 2 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी मैदान पर खेला जाएगा.

बैंगलोर की टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है इसमें विराट कोहली बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं. इसमें विराट हवाई शॉट्स और ड्राइव लगा रहे हैं. कोहली पूरी तरह Do Not Disturb मोड पर लग रहे हैं.

बैंगलोर की टीम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में कैप्शन दिया गया है- 'जुनून, अतुलनीय समर्पण और पूरी तरह एकाग्रचित... GOAT IPL 2023 के लिए तैयार हो रहा है.'

बीते साल हुए एशिया कप से विराट कोहली ने फॉर्म में लौटने के संकेत दिए हैं. इससे पहले कोहली काफी बुरी फॉर्म से गुजरे हैं. विराट की कोशिश होगी कि वह साल 2022 के आईपीएल की यादों को भुलाकर इस साल धमाकेदार खेल दिखाएं. बीते साल उन्होंने 16 मैचों में सिर्फ 341 रन बनाए थे. वह सिर्फ दो हाफ सेंचुरी ही लगा पाए थे और उनका बल्लेबाजी औसत 22.73 का रहा था. कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 73 का रहा था.

आईपीएल के इतिहास की बात करें तो विराट कोहली इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 223 मैचों में 6624 रन बनाए हैं. इसमें उनका बल्लेबाजी औसत 36.20 का है. कोहली के नाम पांच शतक और 44 अर्धशतक हैं.

Fueled by passion, unmatched commitment, and with sheer focus, the GOAT is getting ready for #IPL2023.

Kohli in Do Not Disturb mode! ??#PlayBold #ನಮ್ಮRCB @imVkohli pic.twitter.com/3vzfz4z87A

