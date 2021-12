रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे कप्तानी सौंपे जाने के बाद यह जानकारी सामने आई कि विराट कोहली (Virat Kohli) साउथ अफ्रीकी दौरे पर वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे. इस जानकारी के सामने आने पर काफी बवाल मच गया. हालांकि अब विराट कोहली ने यह साफ कर दिया है कि उनकी रोहित शर्मा से कोई अनबन नहीं है और वह उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने को तैयार हैं.

विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने को तैयार हूं. मैंने बीसीसीआई से आराम को नहीं कहा. मेरे बारे में झूठी खबर फैलाई गई है. मुझे टी20 की कप्तानी को छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा. मैंने बीसीसीआई से वनडे कप्तान बने रहने की अपील की थी.”

विराट कोहली ने कहा, “मैं चयन के लिए उपलब्ध था और मैं हमेशा चयन के लिए उपलब्ध हूं. मैंने बीसीसीआई से विश्राम के लिए कभी संपर्क नहीं किया. मैं दक्षिण अफ्रीका में एकदिवसीय शृंखला के लिए उपलब्ध हूं और पहले भी उपलब्ध था. यह उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने झूठ लिखा है. इस मुद्दे पर बीसीसीआई के साथ मेरा संवाद नहीं हुआ है कि मैं विश्राम करना चाहता हूं.’’

I am available for selection and was available for selection. As far as I am concerned, I am always available for selection. I am available for ODIs and I was always keen to play: Virat Kohli, to ANI, when asked if he is available for the ODI series against South Africa pic.twitter.com/ZT2FNJ1v1G

