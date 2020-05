युवजेंद्र चहल (Y uzvendra Chahal) और विराट कोहली (Virat Kohli) के बीच अक्‍सर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के ट्रोलिंग के किस्‍से देखने को मिलते हैं। हाल ही में विराट ने चहल को जोकर तक कह दिया था। मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने चहल द्वारा घरेलू अंडर-19 क्रिकेट में खेली गई शतकीय पारी के बारे मे फैन्‍स को बताया, जिसपर विराट कमेंट करने से बाज नहीं आए।

DID YOU KNOW: @yuzi_chahal scored & in the first & second innings respectively vs Himachal Pradesh U19s in the 2008/09 Cooch Behar Trophy in Bengaluru!

He scored a total of runs in the tournament!

Fancy playing up the order, Yuzi?#PlayBold #TuesdayTrivia pic.twitter.com/yMzGIb0ow2

