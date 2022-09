मोहाली में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गये पहले टी-20 मैच में विराट कोहली का बल्ला भले ही खामोश रहा, मगर सोशल मीडिया पर विराट कोहली का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है. विराट कोहली के इस रिएक्शन पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है.

दरअसल इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिये 209 रन का लक्ष्य रखा. भारत की इस पारी के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरूआत की. कैमरून ग्रीन ने उमेश यादव के पहले ही ओवर की पहली चार गेंदों पर चौका जड़ा. उमेश यादव के इसी ओवर में विराट कोहली रिएक्ट करते नजर आए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग विराट कोहली के इस रिएक्शन के साथ मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं.

Every Indian fan’s reaction when Umesh Yadav is bowling.#INDvsAUS #INDvAUS pic.twitter.com/UD23Xrvckn

— Sameer Allana (@HitmanCricket) September 20, 2022