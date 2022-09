भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने बचपन से जुड़ी यादों को वीडियो के जरिये ताजा किया है. कोहली ने प्यूमा के साथ मिलकर यह वीडियो शेयर किया, यह वीडियो क्रिकेट के आफबीट शब्दों और भावों से भरा है. इस वीडियो में कोहली ने भारतीय स्ट्रीट क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले लोकप्रिय स्थानीय स्लैंग जैसे ‘बट्टा’ और ‘बेबी ओवर’ का अर्थ समझाया है. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले आए इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

विराट कोहली ने डू यू नो योर क्रिकेट स्लैंग शीर्षक वाले वीडियो में स्थानीय स्लैंग बट्टा और बेबी ओवर के बारे में बात कर रहे हैं. कोहली बता रहे हैं कि बट्टा चकिंग के लिए एक देसी शब्द है, टेनिस बॉल से जब खेलते थे, तब काफी सारे बट्टा मारने वाले बॉलर थे. वहीं बेबी ओवर का जिक्र होने पर कोहली ने कहा कि यह तीन बॉल का ओवर होता था, जिसमें एक ट्राय बॉल भी होता था, ट्रॉय बॉल में आउट होने के बाद उसे आउट नहीं माना जाता था.

How well do you know your cricket slangs? ? @pumacricket#ad pic.twitter.com/yp5Ke6afpQ

— Virat Kohli (@imVkohli) September 15, 2022