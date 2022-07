विराट कोहली ने बाबर आजम के ट्वीट का जवाब दिया है। बाबर आजम ने ट्वीट करते हुए विराट कोहली का सपॉर्ट किया था। विराट काफी समय से फॉर्म से बाहर चल रहे थे और बाबर ने ट्वीट कर कोहली का कहा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान की इसके लिए काफी तारीफ भी हो रही थी।

विराट कोहली जब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनैशनल में सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए तो उनकी आलोचनाएं काफी बढ़ गईं। यहां तक कि टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में कोहली के सपॉर्ट मे बाबर आजम ने ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया। इतना ही नहीं श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोहली की तारीफ की।

कोहली ने बाबर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, ‘धन्यवाद। यूं ही चमकते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।’

Thank you. Keep shining and rising. Wish you all the best ?

