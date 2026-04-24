विराट कोहली ने रचा इतिहास, टी-20 में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, गेल- रोहित के क्लब में भी एंट्री

विराट कोहली ने 44 बॉल में 81 रन की पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 08 चौके और चार छक्के लगाए.
Published On Apr 24, 2026, 10:53 PM IST
Last UpdatedApr 24, 2026, 10:53 PM IST
Virat kohli
Virat Kohli scripts history: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो टी-20 क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सका है.
विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 30 बॉल में अर्धशतक लगाया. यह आईपीएल में उनका 66वां अर्धशतक है. विराट कोहली ने 44 बॉल में 81 रन की पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 08 चौके और चार छक्के लगाए. वह शतक की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जेसन होल्डर की गेंद पर बोल्ड हो गए.
विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी एक देश में 10,000 टी-20 रन बनाए हैं. उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 10 हजार टी-20 रन बनाने का कारनामा किया. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर सका है.
विराट कोहली ने इस मैच में चार छक्के लगाए. वह आईपीएल में आरसीबी के लिए 300 से ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने एक टीम के लिए 300 से ज्यादा छक्के नहीं लगाए हैं. रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए 259 छक्के के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.
303 – RCB के लिए विराट कोहली
259 – MI के लिए रोहित शर्मा
239 – RCB के लिए क्रिस गेल
238 – RCB के लिए एबी डिविलियर्स
234 – CSK के लिए MS Dhoni
विराट कोहली ने आईपीएल में बतौर ओपनर 50वां 50 प्लस स्कोर बनाया. वह आईपीएल में 50 बार 50 प्लस स्कोर बनाने दूसरे खिलाड़ी बने हैं.
60 – डेविड वॉर्नर
50 – विराट कोहली*
49 – शिखर धवन
विराट कोहली ने इस मैच में पहले छक्के के साथ आईपीएल में 300 छक्के पूरे कर लिए. वह आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं. क्रिस गेल के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. वहीं रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर है.
357 – क्रिस गेल
310 – रोहित शर्मा
300 – विराट कोहली