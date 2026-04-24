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विराट कोहली ने रचा इतिहास, टी-20 में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, गेल- रोहित के क्लब में भी एंट्री

विराट कोहली ने 44 बॉल में 81 रन की पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 08 चौके और चार छक्के लगाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 24, 2026, 10:53 PM IST

Published On Apr 24, 2026, 10:53 PM IST

Last UpdatedApr 24, 2026, 10:53 PM IST

Virat kohli

Virat kohli

Virat Kohli scripts history: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो टी-20 क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सका है.

विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 30 बॉल में अर्धशतक लगाया. यह आईपीएल में उनका 66वां अर्धशतक है. विराट कोहली ने 44 बॉल में 81 रन की पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 08 चौके और चार छक्के लगाए. वह शतक की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जेसन होल्डर की गेंद पर बोल्ड हो गए.

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एक देश में 10 हजार टी-20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी

विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी एक देश में 10,000 टी-20 रन बनाए हैं. उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 10 हजार टी-20 रन बनाने का कारनामा किया. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर सका है.

कोहली ने किया बड़ा कारनामा

विराट कोहली ने इस मैच में चार छक्के लगाए. वह आईपीएल में आरसीबी के लिए 300 से ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने एक टीम के लिए 300 से ज्यादा छक्के नहीं लगाए हैं. रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए 259 छक्के के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.

IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज़्यादा छक्के:

303 – RCB के लिए विराट कोहली

259 – MI के लिए रोहित शर्मा

239 – RCB के लिए क्रिस गेल

238 – RCB के लिए एबी डिविलियर्स

234 – CSK के लिए MS Dhoni

डेविड वॉर्नर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

विराट कोहली ने आईपीएल में बतौर ओपनर 50वां 50 प्लस स्कोर बनाया. वह आईपीएल में 50 बार 50 प्लस स्कोर बनाने दूसरे खिलाड़ी बने हैं.

IPL में ओपनर के तौर पर सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर:

60 – डेविड वॉर्नर

50 – विराट कोहली*

49 – शिखर धवन

गेल- रोहित के क्लब में भी कोहली की एंट्री

विराट कोहली ने इस मैच में पहले छक्के के साथ आईपीएल में 300 छक्के पूरे कर लिए. वह आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं. क्रिस गेल के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. वहीं रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर है.

IPL में सबसे ज़्यादा छक्के:

357 – क्रिस गेल

310 – रोहित शर्मा

300 – विराट कोहली

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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