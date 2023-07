'एक ही पेड़ के पत्ते और समंदर की लहरें', आपने कोहली का दार्शनिक अंदाज देखा क्या?

कोहली ने अपनी दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति की किताब 'फ्रीडम फ्रॉम द नोन' का एक हिस्सा शेयर किया. पूर्व कप्तान ने लिखा, "अगर आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं तो आप वही बने रहेंगे जो आप हैं. तुलना के जरिए आप विकसित होने, आगे बढ़ने, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा खूबसूरत होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? सच यह है कि आप क्या हैं और तुलना करके आप उस तथ्य को खंडित कर रहे हैं जो ऊर्जा की बर्बादी है. बिना तुलना के देखना कि आप वास्तव में क्या हैं, उससे आपको जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त होती है."

Therapy is expensive, so i prefer you guys to watch Virat Kohli's insta story for peace. ❤️‍? pic.twitter.com/O42He5t8a2

— Akshat (@AkshatOM10) July 4, 2023