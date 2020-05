आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस के रिसाव से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं. गुरुवार को हुए इस हादसे को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन ने दुख प्रकट किया. दोनों ने इस हादसे में जान गंवानें वालों को श्रद्धांजलि दी है.

कोहली ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘उन लोगों के साथ मेरी दुआएं हैं जिन्होंने विजाग गैस लीक हादसे में अपनों को खोया है. मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पताल में हैं.’

My condolences to the families who lost their loved ones in the #VizagGasLeak . Praying for everyone affected and recovering in the hospital.

उधर, शिखर धवन ने भी शोक व्यक्त किया है. शिखर ने ट्वीट किया, ‘ विजाग गैस लीक हादसे को सुनकर परेशान हूं. मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है. अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी संवदेना. मैं विशाखापत्तनम के सभी लोगों के लिए कल्याण की प्रार्थना करता हूं.’

Shocked to hear about the #VizagGasLeak, I feel bad for all who lost their life. My heartfelt condolences to their family and loved ones. Let’s all pray for the well-being in Visakhapatnam.

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 7, 2020