लंदन: ओवल मैदान (The Oval) पर खेले जा रहे है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) 2023 में भारतीय टीम मुश्किल में है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद पहली पारी में 469 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में गुरुवार को मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम पांच विकेट पर 151 रन बनाकर संकट में है. ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और शुभमन गिल (Shubman Gill) जहां लाइन को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए वहीं रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को एलबीडब्ल्यू होना पड़ा. इस बीच विराट कोहली मिशेल स्टार्क की एक बेहतरीन गेंद का शिकार बने. पूर्व भारतीय कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कोहली के आउट होने पर अपनी राय रखी है.

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि अगर विराट कोहली मिशेल स्टार्क की गेंद को बैकफुट पर खेल रहे होते तो वह उसका बेहतर तरीके से सामना कर सकते थे.

गावस्कर ने कहा है कि अगर विराट बैकफुट पर खेलने की प्रतिबद्धता दिखाते तो वह वह स्टार्क की उस गेंद का सामना कर पाते.

Stumps on Day 2 of the #WTC23 Final!#TeamIndia 151/5 at the end of day's play and trail by 318 runs in the first innings.

— BCCI (@BCCI) June 8, 2023