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विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, द्रविड़- संगकारा भी पीछे छूटे

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच 65 रन की पारी खेली. उन्होंने 66 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में आठ चौके लगाए. कोहली ने इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 16, 2026, 08:24 PM IST

Published On Jul 16, 2026, 08:24 PM IST

Last UpdatedJul 16, 2026, 08:24 PM IST

Virat Kohli records

Virat Kohli records

Virat Kohli Surpassed Sachin tendulkar: भारतीय दिग्गज विराट कोहली का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में जमकर बोला. विराट कोहली ने दूसरे वनडे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. इस पारी के साथ विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. इसके अलावा कोहली ने भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ और श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने 65 रन की पारी खेली. उन्होंने 66 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में आठ चौके लगाए. कोहली जोफ्रा आर्चर का शिकार बने.

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कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए है. विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 33 बार यह कारनामा किया है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 32 बार 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड था. इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम 1455 रन था, विराट कोहली के नाम 1467 रन हो चुके हैं.

सभी फ़ॉर्मेट में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एलेन बॉर्डर के नाम है. उन्होंने 38 बार यह कारनामा किया था.

भारत बनाम इंग्लैंड के सभी फ़ॉर्मेट में सबसे ज़्यादा बार 50+ स्कोर:

33 – विराट कोहली*

32 – सचिन तेंदुलकर

26 – राहुल द्रविड़

24 – एमएस धोनी

23 – सुनील गावस्कर

वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन:

1546 – ​​एमएस धोनी

1523 – युवराज सिंह

1467 – विराट कोहली

1455 – सचिन तेंदुलकर

1207 – सुरेश रैना

सभी फ़ॉर्मेट में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर:

38 – एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)

37 – विव रिचर्ड्स (वेस्ट इंडीज़)

35 – स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

33 – महेला जयवर्धने (श्रीलंका), विराट कोहली (भारत)

32 – सचिन तेंदुलकर (भारत)

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राहुल द्रविड़- कुमार संगकारा से भी आगे निकले कोहली

विराट कोहली ने इस मैच में राहुल द्रविड़ और कुमार संगकारा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ा. विराट कोहली वनडे में अवे मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने के कुमार संगकारा के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. कुमार संगकारा ने आईसीसी और श्रीलंका के लिए खेलते हुए अवे मैच में 5518 रन बनाए थे, कोहली उससे आगे निकल गए हैं. वहीं उन्होंने वनडे में मेहमान बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 50 प्लस बनाने के मामले में राहुल द्रविड़ (13) को पीछे छोड़ा है. कोहली इंग्लैंड में 14 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं. रोहित के नाम भी इंग्लैंड में ODI में 14 बार 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है. रोहित- कोहली 14 बार 50 प्लस स्कोर के साथ लिस्ट में टॉप पर हैं.

सभी फ़ॉर्मेट में इंग्लैंड में विदेशी बल्लेबाज़ों की तरफ से ज्यादा 50 प्लस बनाने का रिकॉर्ड विव रिचर्ड्स और स्टीव स्मिथ के नाम है, जिन्होंने 26-26 बार यह कारनामा किया है. कोहली (22) लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

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वनडे में विदेशी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा रन (न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए मैच शामिल नहीं):

5528 – विराट कोहली (भारत)

5518 – कुमार संगकारा (ICC/श्रीलंका)

5090 – रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

5065 – सचिन तेंदुलकर (भारत)

वनडे में इंग्लैंड में विदेशी बल्लेबाज़ों की तरफ से सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर:

14 – रोहित शर्मा (भारत), विराट कोहली (भारत)

13 – राहुल द्रविड़ (भारत), केन विलियमसन (न्यूज़ीलैंड)

10 – माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया), एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया), रॉस टेलर (न्यूज़ीलैंड)

सभी फ़ॉर्मेट में इंग्लैंड में विदेशी बल्लेबाज़ों की तरफ से सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर:

26 – विव रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज़), स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

23 – राहुल द्रविड़ (भारत)

22 – एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया), विराट कोहली (भारत)

20 – डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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